Black out a Pogliano. Centralina in tilt lascia il centro al buio

La sera di giovedì 18 aprile, intorno alle 22, molti residenti nella zona centrale di Pogliano Milanese segnalano disagi relativi alla mancanza di elettricità. Di seguito alcune vie coinvolte nel problema: Monsignor Paleari, via Marconi, Garibaldi, Dante. Per diverse abitazioni la problematicità si è risolta nel giro di un paio di minuti, per altre si è protratta fino a tardi.

La fonte che ha originato il momento di buio improvviso farebbe riferimento alla centralina ubicata in via Fabio Filzi, che avrebbe registrato un guasto momentaneo.

Naturali i dubbi e le perplessità dei poglianesi, rientrate grazie all’intervento degli addetti ai lavori.

