Boia: news d’inizio stagione taggate

Boia: news d’inizio stagione. La novità del gruppo di Pogliano che fa notizia

<<Street Ball>>, <<Recharge>>: sono racchiuse in due parole le novità pre-season del Gruppo Sportivo di Pogliano <<Il Boia>>.

Anche l’Associazione Dilettantistica di Raffaella Colombo e Daniele Bigonzi scalda i motori. E in linea con le temperature calde del periodo svela le new entry della nuova stagione.

<<Street Ball>>: canestri. Si tratta di gare da tre punti e di schiacciate. La data fissata per l’evento é il 28 settembre. Ma é possibile prenotarsi/informarsi già da ora. L’exploit del gruppo segna l’esordio della stagione (autunnale) nel contesto tutto nuovo (ndr 26 giugno) dell’Impianto Sportivo dell’Oratorio di Bettolino. A fronte di una quota di partecipazione di 15 euro (a squadra) si concorrerà per vincere una somma pari a circa trecento euro (in buoni). L’importo può essere speso alla <<Triple>>, il più importante negozio di basket. Le previsioni sono in fase di allestimento. Le partecipazioni su invito.

<<Ricarica>>: l’energia. La personalità dell’Asd si esprime attraverso l’approccio alla natura. Contatto, contesto, comunicazione: sono queste le tre componenti che assemblano l’ambientazione esclusiva di <<Recharge>>. La passione configura l’impatto scenografico delle alte montagne. Il coinvolgimento é in download. L’accoglienza resta la costante del gruppo. Che informa. E rende noto l’invito.

Il 14/15 settembre avrà luogo il primo ritiro <<Sport and Family>>. La sede riguarda lo spirito di un gruppo, la salvaguardia dello svago. Le bellezze incontaminate dei sentieri di montagna sono una sottolineatura dei sentimenti del <<Boia>> Team. Il luogo del ritiro é Torgnon, a ridosso delle catene montuose della Valle D’Aosta. I posti disponibili sono cinquanta. L’Associazione invita ad aderire all’iniziativa (fino ad esaurimento disponibilità).

Attivo il numero: 338-5820338 (Raffaella).

Informazioni, previsioni, prenotazioni: il <<Boia>> che fa notizia.

