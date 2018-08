In pochi minuti, la bomba d’acqua ha messo in crisi il territorio.

Bomba d’acqua, strade trasformate in torrenti

Improvvisa, rapida e violenta. E’ la bomba d’acqua che si è abbattuta oggi (sabato) nel territorio del Magentino e dell’Abbiatense. La pioggia, caduta in pochi minuti in grosse quantità, ha messo in crisi le infrastrutture per la sua raccolta. Il risultato sono campi allagati, garage sommersi e strade trasformate in torrenti. Il trasffico veicolare è andato completamente in tilt.