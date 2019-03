Botti nella notte a Pogliano, i fuochi d’artificio sono una triste abitudine

Botti nella notte a Pogliano, paura dei residenti

E’ ormai una triste abitudine quella di allestire fuochi d’artificio improvvisati sul territorio di Pogliano Milanese. Durante le ore notturne ignoti montano manifestazioni pirotecniche non annunciate, dando vita a scoppi e rumori assordanti. Tanto lo spavento dei cittadini, considerata soprattutto l’ora tarda in cui detti episodi si verificano.

Gli spettacoli improvvisi non hanno mancato di suscitare le polemiche. Spesso succede fuori dal cimitero alle due e alle tre. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è accaduto nella nottata tra il 7 e l’8 di marzo: alle 00.45 circa nel parcheggio del Grill In, frazione Bettolino, vicinanze Sempione. I poglianesi si svegliano di soprassalto e chi rincasa dopo i turni lavorativi si sente quasi in pericolo. Col buio un rumore assordante può essere confuso con qualsiasi cosa.

TORNA ALLA HOME PER ULTERIORI INFORMAZIONI