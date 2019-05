Discreto, misurato, pragmatico. Così si può riassumere il progressivo e ponderato processo di crescita di Brianzatende, realtà che fa del suo headquarter di Lesmo con oltre 190 dipendenti e 30.000 mq di produzione il baluardo del suo attuale successo. Non tutti sanno infatti che dietro i negozi a marchio Brianzatende, si cela una realtà produttiva -BT Group- i cui numeri fanno comprendere il volume d’affari di questa realtà. Un’azienda all’avanguardia, simbolo della migliore imprenditoria artigianale made in Italy. Il concetto di italianità a cui fa fede la Famiglia Radaelli, ormai da tre generazioni alle redini di questa realtà, non solo abbraccia il luogo di produzione ma si focalizza sulla persona, su chi produce e sulla sua maestria, che diviene protagonista prima ancora del territorio.

Brianzatende, e l’apertura di BSpace

Questa coerenza è un pilastro della realtà brianzola che compie quest’anno 65 anni. Un’azienda capillarmente strutturata dove ogni processo produttivo, ogni strumento, ogni persona, ogni risorsa, è al servizio di quei valori da cui l’azienda stessa ha preso vita e ha continuato a prosperare nel tempo. L’apertura di BSpace nel cuore di Milano è stato un passo importante compiuto dall’azienda. Lo showroom ha debuttato durante la Milano Design Week 2018 catalizzando l’attenzione degli avventori nella settimana più attesa della città meneghina. B-Space è il luogo perfetto dove scoprire le migliori e più attuali collezioni di tende da interno, soluzioni da esterno e complementi d’arredo di grande pregio. Lo spazio, sviluppato su due piani e 200mq di superficie totale, rappresenta il preciso intento di engagement con il pubblico della città e potrà vivere il prodotto, toccarlo con mano, immaginandolo nella propria abitazione.

Il nuovo hub di via Fatebenefratelli

Il nuovo hub collettore di progettazione e prodotto di via Fatebenefratelli 9 prevede una serie di aree. Queste sono pensate ad hoc e danno ai clienti la possibilità di entrare in contatto diretto con il brand e i diversi prodotti offrendo esperienze innovative e personali. L’apertura rappresenta un grande passo per il marchio. In una città che si qualifica come laboratorio di design e stile, crocevia di tutto quanto riguarda il mondo della progettazione. Design moderno, armonico e funzionale, strutture eleganti e minimali, effetti scenografici, semplicità e particolarità garantiscono la massima fruibilità degli spazi outdoor prodotti dall’azienda. E presentati nei negozi Brianzatende, rivenduti presso i rivenditori su tutto il territorio nazionale ed internazionale con il marchio BT Group. Ogni singola tenda, pergola e vela è disponibile in tante varianti, con possibilità di sviluppare forme esclusive, su misura.

Custom made caratteristica fondante

Il custom made è parte integrante del dna aziendale, fiore all’occhiello di una capacità progettuale e produttiva, indice di un’inesauribile vitalità e progresso. Dalla progettazione alla consegna tutto è magistralmente orchestrato per garantire l’eccellenza qualitativa che il cliente richiede e ha il diritto di avere. Una storia di 65 anni che dimostra come l’azienda abbia saputo plasmarsi, con forte capacità di innovazione, a mutazioni del gusto, di abitudini, di mercato. E all’incalzare di sempre nuove tecnologie diventando un esempio eclatante, oggi modello di riferimento per l’intero settore.

Dove trovare Brianzatende

Ecco dove si trovano: via Maggi 41/43, Lesmo (MB), via Monti e Tognetti 5, Monza (MB), via IV Novembre 2, Giussano (MB), via L. Da Vinci 185, Trezzano sul Naviglio (MI), via Italia 68, Almè (BG), BSpace – Via Fatebenefratelli 9, Milano. Per info: www.brianzatende.it.

