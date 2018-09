Brianzatende ed Ecobonus, sinonimo di risparmio. Rimangono ancora pochi mesi per usufruire delle importanti detrazioni fiscali del 50% per rinnovare l’outdoor o schermare ex novo gli ambienti della propria casa. L’Ecobonus 2018 – l’agevolazione fiscale che prevede una detrazioni dall’Irpef per la spesa effettuata dal contribuente privato o dall’Ires se impresa o società – è un incentivo che lo Stato riconosce quando vengono eseguiti lavori per aumentare l’efficienza energetica degli edifici già esistenti. È destinato ai contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, sugli edifici condominiali o sugli uffici, negozi e anche capannoni.

Brianzatende ed Ecobonus, non solo tende

La detrazione di cui si potrà usufruire solamente sino alla fine del 2018, rappresenta un’occasione vantaggiosa per dotarsi di tende – a bracci o a caduta – vele e pergolati o pergole bioclimatiche, per creare nuovi ambienti da esterno completamente customizzabili, simbolo di qualità artigianale, design moderno ed eleganza. Fiore all’occhiello della proposta dei punti vendita Brianzatende, oltre alle tende da interno e complementi d’arredo è appunto la vasta gamma di soluzioni per ombreggiare aree esterne. Ogni singola tenda, pergola e vela è disponibile in tante varianti, con possibilità di sviluppare forme esclusive, su misura. L’attenta scelta dei materiali utilizzati, i controlli delle fasi produttive, rendono tali prodotti non solo una scelta di qualità ma uno status-symbol che sublima il prodotto “100% Made in Italy”.

È (anche) una questione di sostenibilità ambientale

Oltre a questo la cura del design nelle creazioni unito all’utilizzo di materiali ecosostenibili garantiscono sì un significativo risparmio energetico, ma soprattutto la riduzione dell’inquinamento ambientale. Il valore aggiunto delle strutture per esterno è ormai diventato un aspetto importante per la sostenibilità ambientale e per la crescente attenzione alla vivibilità degli spazi esterni della casa avvallato dall’Ecobonus ma anche dal recente decreto sull’Edilizia Libera. Brianzatende ha creato una sezione dedicata agli incentivi fiscali sul proprio sito al fine di fornire tutti i chiarimenti necessari su questa materia http://brianzatende.it/detrazioni-e-autorizzazioni-statali e presso i propri punti vendita fornisce attraverso uno staff qualificato le informazioni necessarie per poter godere di questi benefici.

Informazione pubblicitaria