Brucia la Befana, successo per la tradizione.

Brucia la Befana a Tradate

Vin brulè, cioccolata e caldarroste ieri sera in piazza Mercato a Tradate per le centinaia di persone che anche quest’anno non hanno perso l’appuntamento col tradizionale rogo della Befana organizzato dalla Pro Loco. Tantissimi dietro le transenne, coi bambini in prima fila. A dare alle fiamme la vecchina in legno e cartapesta l’ex sindaco e Sottosegretario all’Interno Stefano Candiani, presente insieme alla Giunta.

Le foto:

LEGGI ANCHE: La Befana dei Vigili del Fuoco arriva in Pediatria a Legnano FOTO E VIDEO