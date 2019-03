Mi chiamo Federica, ma per tutti ormai sono “la Papilla”. Questo perché il blog di cucina che curo da quasi tre anni si intitola proprio Papillamonella. Lo so, può suonare bizzarro, ma evoca un concetto per me fondamentale: per stare bene a tavola è importante giocare, divertirsi e sperimentare. Solo così non ci stancheremo mai di vivere la cucina come una bellissima opportunità di prenderci cura di noi! In questa rubrica ti proporrò un assaggio dei miei piatti: ricette semplici basate su pochi ingredienti salutari, abbondanza di frutta – anche nel salato – e verdura, idee per riciclare in modo creativo gli scarti trasformandoli in risorse. E soprattutto tanto, tanto colore. Che fa bene a salute, occhi e umore.

Il primo e il terzo venerdì di ogni mese pubblicherò una ricetta diversa. Sei pronto a divertirti con me in cucina?

L’ingrediente principale è l’ananas, un frutto che vanta numerose proprietà degne di nota: combatte la ritenzione dei liquidi, è un buon digestivo, possiede – grazie alla bromelina in esso contenuta – una azione antinfiammatoria sui tessuti molli. Il colore principale è il giallo, un colore che ben si addice alla primavera ormai sbocciata e che è capace di regalare una sferzata di vitalità e buonumore. Per questi budini, al posto della colla di pesce, ho scelto di utilizzare come addensante l’agar agar. Si tratta di un prodotto completamente naturale ricavato dall’essiccamento di alcuni generi di alga rossa. A differenza della colla di pesce, per venire attivato l’agar agar ha bisogno di sobbollire in un liquido per almeno 3 minuti. Il suo effetto gelificante si manifesta durante la fase di raffreddamento. Il sapore è assolutamente neutro, il risultato perfetto a patto di scegliere un prodotto di qualità. A completare il dessert una composta di frutti rossi che, opportunamente trattata, si trasforma in una crema vellutata. E poi erbe aromatiche come la menta e il basilico freschi e fiori eduli a volontà. Portare in tavola un dessert light e accattivante non è mai stato tanto semplice e veloce!

La ricetta

Portata – dessert

Preparazione – 10 minuti + riposo

Porzioni – 4 persone

Difficoltà – facile

Ingredienti

300 gr – ananas fresco

15 gr – succo di limone

30 gr – miele o dolcificante liquido

25 ml – acqua

3 gr – agar agar

80 gr – yogurt greco

PER LA FINITURA

100 gr – composta di frutti di bosco

50 ml – latte di cocco

40 ml – acqua

q.b. – menta/basilico freschi

q.b. – petali di fiordaliso blu essiccati

Preparazione