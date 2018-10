Manca solo una settimana alla partenza da Magenta della 99ma edizione della Milano Torino, grande classica del ciclismo. Martedì 2 ottobre, in sala consiliare, i tifosi hanno potuto incontrare l’ex campione Gianni Bugno.

Bugno coi tifosi

in Sala Consiliare momento festoso di confronto tra l’ex campione e i suoi tifosi. Presenti il sindaco Chiara Calati, l’Assessore allo Sport Luca Aloi, il campione Andrea Noè e il giovanissimo Andrea Piccolo, reduce dal recente terzo posto ai Mondiali Crono a Innsbruck, che è stato premiato con una targa.

Sport protagonista

La celebrazione dello sport, del ciclismo e di un campione che ha dato molto all’Italia è andato in scena come aperitivo della corsa di mercoledì 10 ottobre: Settegiorni è media parte dell’evento e venerdì in edicola troverete i retroscena dell’incontro con Bugno.