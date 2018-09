Gianni Bugno incontra i tifosi in attesa della partenza della La 99ma Milano-Torino. La più storica delle gran classiche del ciclismo, famosa in tutto il mondo, Magenta offre una serie di appuntamenti dedicati agli appassionati di ciclismo e a tutti coloro che vogliono vivere l’emozione delle due ruote, ripercorrendone i successi più grandi. Settegiorni è media partner dell’evento e seguirà ogni appuntamento per voi.

C’è il campione Gianni Bugno

Non poteva quindi mancare la presenza del campionissimo Gianni Bugno, campione del mondo su strada nel 1991 e nel 1992, con all’attivo 72 vittorie di cui nove vittorie di tappa al Giro d’Italia, nonché il successo finale nel 1990, quattro tappe al Tour de France e due alla Vuelta a España. Tra le gran classiche i suoi successi annoverano una Milano-Sanremo, un Giro delle Fiandre, un Giro dell’Emilia e proprio una Milano – Torino.

L’appuntamento

Gianni Bugno incontrerà tutti i tifosi e gli appassionati martedì 2 ottobre in Sala Consiliare a Magenta alle 18.30, per ripercorrere la storia del ciclismo attraverso gli aneddoti, i ricordi e i momenti più intensi della sua carriera, accompagnati da proiezioni ed immagini.

Sindaco entusiasta

“Ospitare Gianni Bugno, che possiamo definire ‘il nostro campione’, essendo vissuto a lungo nel nostro territorio nella vicina Robecco, è un grande piacere. Con lui potremo rivivere le emozioni di uno sport molto amato nelle nostre zone, a tutti i livelli e che coinvolge tutte le età. Niente di meglio per attendere insieme la partenza della Milano-Torio, una delle corse che ha visto Gianni Bugno tra i più grandi protagonisti. Ringrazio Gianni Bugno per la disponibilità che ci ha dimostrato e aspetto tutti in Sala Consiliare il 2 ottobre”, commenta il sindaco.

Turisti nel territorio in bicicletta

Intanto, sabato 29 settembre, va in scena una special edition di Turisti nel nostro territorio: dalle 16,30 tutti in bicicletta sulle strade “magentine” della Milano-Torino: 20 km tra storia, natura e cultura. Come i campioni, ma ad andatura lenta. Sarà presente anche il primo cittadino.

