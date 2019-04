Buona Pasqua CIF

Aperitivo di Pasqua al CIF

Un aperitivo tutto in rosa, quello di venerdì 12 Aprile 2019, presso il Ristorante Settembrini di Castellanza. Le volontarie della solidarietà del Centro Italiano Femminile si sono date appuntamento per un momento di svago, per scambiarsi gli auguri di Pasqua, ma anche per fare il punto della situazione e condividere le impressioni sulle attività intraprese durante l’anno e proporre nuove idee.

La serata inizierà alle 18.00 con l’esibizione dell’attrice Annalisa Calanducci e della cantante e giornalista legnanese Sarah Zambon, che condividono nuovamente il palco dopo la fruttuosa e piacevole eseprienza dello spettacolo autoprodotto “Donne che sanno aspettare”, in scena lo scorso anno alla sala Ratti.

Vintage e dintorni

“Vintage e dintorni“, questo il titolo della nuova fatica del duo femminile, è un’indagine a tutto tondo, divertente e profonda al tempo stesso, sulla quotidianità. Attraverso dialoghi, ovviamente autoriali, con un sottofondo musicale ad hoc, le artiste approfondiranno diverse tematiche, mettendo l’accento sulla differenza di vedute tra età adulta e giovinezza.

Il Centro Italiano Femminile

Il centro italiano Femminile è un’associazione di volontariato, senza fini di lucro, formata da donne nel 1945, che opera in campo civile, sociale e culturale. Si batte per il rispetto dei diritti umani e della dignità della persona, tentando di costruire una democrazia solidale, che segua i principi cristiani, la costituzione e le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e internazionale.

Svincolato da qualsiasi partito politico, il CIF svolge azione di presenza e di partecipazione in ogni ambito sociale e istituzionale e stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni, enti e asscoiazioni, pubblici e privat, per il perseguimento delle finalità associative.

