Sabato 6 e domenica 7 aprile due diverse manifestazioni.

Busto Garolfo, ecco le iniziative del fine settimana

Domenica 7 aprile sarà la «Giornata del verde pulito 2019». Il Comune di Busto Garolfo, Regione Lombardia e diversi enti ambientalisti del territorio invitano i bustesi a partecipare a un’iniziativa a tutela dell’ambiente. I cittadini e i gruppi interessati sono invitati a presentarsi al parco comunale di via Mazzini alle 8.30 per iniziare una giornata di pulizia dei boschi e di diverse aree del Parco del Roccolo tutti insieme. L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo.

Per inaugurare la biblioteca comunale, rinnovata di recente attraverso una sostituzione degli arredi, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Busto Garolfo organizza «New look – La biblioteca si rinnova».

L’apertura straordinaria della biblioteca è in programma per le 16 di sabato 6 aprile e, alle 17, si terrà una performance delle Statue letterarie a cura di RadiceTimbrica Teatro. Ci saranno anche delle animazioni curate dall’Associazione MilAmani. Al termine, un aperitivo tutti insieme.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE