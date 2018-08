Bye bye ombrellini: sono in vendita per beneficenza. Nei giorni scorsi è stata tolta l’installazione voluta dal Comune per il Giro rosa a Corbetta. Ora, recandosi all’Urp, è possibile prenotare un ombrello da tenere come souvenir.

Ombrellini in vendita

Basterà versare un’offerta da almeno 10 euro a !Vivi down” o “Le stelle di Lorenzo”, conservare ricevuta del bollettino e ordine effettuato in Comune. A settembre durante la festa Sportivissimo me, potrete ritirare il cimelio. I dettagli sul giornale in edicola da venerdì 10 agosto.