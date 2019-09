Caccia al parcheggio a Saronno: diverse le esigenze di cittadini, pendolari e visitatori che hanno esigenze e aspettative diverse.

Caccia al parcheggio a Saronno

I bisogni sono di diverso tipo: i residenti si aspettano di avere la possibilità di parcheggiare l’auto vicino alla propria abitazione, i pendolari hanno la necessità di lasciare l’auto tutto il giorno in un parcheggio vicino alla stazione, i visitatori avrebbero il diritto di trovare una soluzione nelle vicinanze delle zone dove si sviluppa il commercio e, non per ultime, le persone che lavorano e studiano a Saronno dovrebbero avere la possibilità di parcheggiare il proprio mezzo. Allo stato attuale non è così, soprattutto nelle zone dove si concentrano le scuole, gli uffici e le attività commerciali. Un esempio è la zona del Santuario dove si trovano il Liceo classico SM Legnani, il Liceo scientifico GB Grassi e l’ITIS G. Riva: qui, a partire dalle 7:45 e per tutta la mattinata, è ormai diventato molto difficile sostare con l’auto in quanto i parcheggi sono insufficienti per coprire il fabbisogno del personale e degli studenti patentati che hanno la necessità di raggiungere le scuole con l’automobile. Il problema è peggiorato da quando alcune scuole hanno chiuso i cancelli alle auto per motivi di sicurezza, da quando poi l’Amministrazione ha deciso di trasformare una decina di posti a disco orario in via Varese e di dedicare 14 posti auto al parcheggio per il car pooling, progetto avviato lo scorso anno al Liceo GB Grassi. Il car pooling, e in generale i temi della mobilità sostenibile e dei parcheggi, saranno uno dei punti che Obiettivo Saronno svilupperà nel suo Programma pianificando le attività da mettere in atto col fine di dare un contributo positivo alla vita di tutti i cittadini senza cioè creare difficoltà ad alcuni per il bene di altri.

Obiettivo Saronno ha pensato ad alcune soluzioni