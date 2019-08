Un siluro di oltre 20 chilogrammi e di quasi un metro e mezzo di lunghezza. Battuta di pesca esaltante quella che domenica sera ha premiato la pazienza di Fabrizio Sirimarco, un giovane “ostinato” pescatore di Merone.

Siluro all’amo

Il pescione è stato estratto dalle acque del lago di Pusiano attorno alle 20 di sera, poco prima che il nostro pescatore smontasse la canna per tornarsene a casa. Nel video che vi proponiamo c’è tutta l’adrenalina e l’incredulità per la straordinaria, insperata impresa, da quando “la bestia” abbocca a quando, con sforzi non da poco, viene finalmente trascinata fuori dall’acqua.

Colonna sonora “francese”

Molti appassionati di pesca si riconosceranno nel giovane collega. Vi chiediamo anticipatamente perdono per i “francesismi” ai quali chi ha ripreso la scena si è lasciato andare. A sua discolpa l’eccezionalità del momento.

