Calcio in rosa: la new entry firmata Gso

E’ tempo di preiscrizioni: ma anche di novità. Tutte targate Gso. Il Gruppo Sportivo dell’Oratorio di Pogliano Milanese consolida il suo repertorio tradizionale con le proposte del calcio e del volley (oltre al ciclismo). Si va sul classico ma si punta all’ammodernamento.

Quella che ne scaturisce é una musica d’insieme dove ogni componente si esprime con le sue potenzialità: carattere sportivo e spirito di squadra sono le specialità su cui puntano atleti e responsabili del team oratoriano.

Il suono e lo sport si alleano nel contesto Gso San Luigi. La formula evergreen é quella del luogo umano e dell’ambiente dell’unione, sul campo: questa la traiettoria del tiro. L’attenzione alla fascia: d’età e di zona. I ragazzi si muovono sulla linea laterale, ai bordi. Ma di fondo c’é il rispetto al centro: é di rigore.

L’umanità é una facilitazione al goal. E’ la prospettiva che consente di mettere a fuoco un obiettivo. L’Oratorio segna ed in-segna; disegna il contesto cristiano: comunque una vittoria. Rapporto, regola, ruoli: le tre posizioni fondamentali. Prima di qualsiasi squadra la formazione. La disciplina sportiva e l’educazione: perché allenarsi allo sport può preparare alla vita.

Sono di questo tenore le dichiarazioni che in più di una occasione rilascia il Presidente Gso Marco Lazzaroni nel corso di alcune interviste in relazione agli eventi della Società.

E’ dalla premessa e dalle considerazioni che parte la novità: l’avvento del calcio in rosa é la notizia del momento in casa San Luigi. L’universo femminile miscela gioventù e gioco: é una miscela eterogenea di caratteristiche e colore. Il traguardo del team si registra dallo start: invitare bambine dai 6 ai 12 anni per entrare nel vivo della novità e partecipare alle partite al femminile. Il progetto é in allestimento. Il team scalda i motori pronto al fischio d’inizio di settembre quando la squadra, in composizione, romperà le righe e inizierà a giocare a pieno regime sul campo.

Il Gso Pogliano attraverso il suo Presidente, dirigenti, allenatori, atleti, responsabili, volontari rende noto l’invito, e le modalità di adesione: info@gsosanluigi.it. (fra le altre).