La calcolatrice scientifica, diffusa nelle tasche di molti studenti come la calcolatrice scientifica Casio, rappresenta una sorta di “evoluzione” delle tradizionali calcolatrici, le cui funzioni variano a seconda dell’utilizzo per cui vengono progettate.

Nonostante si tratta di uno strumento diffusissimo, soprattutto a partire dalle classi medie / superiori, non tutti sono in grado di comprendere esattamente quali siano le sue funzionalità, e che cosa è in grado di fare questo dispositivo. Cerchiamo di scoprirlo insieme!

Cosa fa

La calcolatrice scientifica Casio è un dispositivo che rispetto alle normali calcolatrici dispone di alcune funzioni aggiuntive, utili in diverse discipline di natura tecnico – scientifica, come la matematica, la fisica, la statistica, l’ingegneria, la finanza, e così via. Nelle sue versioni più evolute le calcolatrici scientifiche hanno anche diverse funzioni per il disegno di grafici (si parla in questo caso di calcolatrici grafiche) e includono diverse caratteristiche proprie di un sistema di algebra computazionale. Esistono poi le calcolatrici che consentono di compiere dei semplici programmi (si parla, non a caso, di calcolatrici programmabili).

In sintesi, le applicazioni per queste calcolatrici permettono di risolvere equazioni algebriche e modelli finanziari. In alcuni casi, collegandosi a un PC, le calcolatrici consentono di trasferire e analizzare dati. Considerati i diversi vantaggi che possono offrire allo studente, spesso il loro utilizzo è vietato durante lo svolgimento delle prove scolastiche.

Le migliori sul mercato

Quando si parla di calcolatrici scientifiche, la mente non può che correre alla calcolatrice scientifica Casio, considerato che Casio è di gran lunga il leader di questo mercato.

Il nostro suggerimento è ovviamente quello di comprendere quale possa essere la migliore calcolatrice per voi partendo dallo scopo per la quale la state acquistando. Cercate pertanto di comprendere quali sono le funzioni che desiderate che la calcolatrice debba avere e, di conseguenza, scegliete il prodotto che vi si addice maggiormente.

Dunque, traendo le conclusioni in questo nostro piccolo approfondimento, sono proprio le funzioni di una calcolatrice scientifica le prime cose che dovreste valutare, molto di più che in altri dispositivi elettronici. La scelta andrà infatti effettuata in base all’utilizzo che andrete a svolgere con questo dispositivo: non occorre essere degli esperti per comprendere che se siete degli studenti delle scuole superiori, avrete delle esigenze diverse da quelle dei professori universitari, e così via. Prendere infatti un dispositivo che offre delle funzioni molto avanzate ma che, in fin dei conti, non vi servono a niente potrebbe essere un inutile spreco di soldi.

Partendo da questa base di analisi e di confronto, provate a effettuare una simulazione delle diverse alternative presenti sul mercato, valutandone la bontà e le recensioni. Siamo certi che così facendo la vostra destinazione sarà rappresentata da una delle calcolatrici scientifiche Casio, un vero e proprio punto di approdo sicuro per ogni esigenza di acquisto nella gamma delle calcolatrici tecnico – scientifiche, dalle più semplici, e magari adatte a soddisfare le esigenze degli studenti delle scuole medie o delle scuole superiori, alle più complicate, come quelle che potrebbero realizzare complessi calcoli finanziari, o generare dei grafici.