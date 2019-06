Caldo africano in arrivo: attenzione a bambini e anziani, sono le categorie più esposte al rischio di colpi di calore e disidratazione.

Caldo africano in arrivo: ondata fino ai 40 gradi

Il caldo torrido è alle porte: questa settimana la Lombardia e tutto il Nord Italia in generale sarà colpito da un’intensa ondata di calore che porterà le temperature a salire progressivamente fino a raggiungere anche i 40 gradi percepiti. Temperature elevate davvero difficili da sopportare un po’ per tutti. Ma un occhio di riguardo in più bisogna senza dubbio averlo con anziani e bambini, più soggetti di altri a colpi di calore e disidratazione.

Attenti al rischio di disidratazione

I consigli sono noti, su tutti bere tanta acqua. Anziani e bambini, specie se molto piccoli, avvertono meno lo stimolo della sete e sono più esposti a rischi per la salute. Importante in primo luogo è quindi fornire il giusto apporto di acqua, vale la regola del litro e mezzo al giorno, e ridurre al minimo il consumo bevande gassate, zuccherate e alcoliche.

Altro aspetto da non trascurare è l’esposizione ai raggi del sole: è buona norma non esporsi nelle ore più calde della giornata ed evitare un’eccessiva attività fisica durante le giornate più calde.

Attenzione anche al colpo di calore

E’ uno dei pericoli in agguato durante la stagione estiva. Il colpo di calore è in sostanza uno stress termico che si manifesta con un improvviso innalzamento della temperatura corporea. Tra i sintomi che lo contraddistinguono abbiamo, in prima battuta, l’arrossamento della pelle. Poi possono comparire mal di testa, nausea, vertigini, in certi casi vomito. Può sfociare in senso di svenimento e perdita di coscienza.

Cinque regole per proteggere dai rischi anziani e bambini

A fornirci delle valide linee guida per scongiurare qualsiasi situazione, dovuta al caldo intenso, pericolosa per anziani e bambini ci pensa la Coldiretti. Ecco alcune semplici regole di buon senso:

Ridurre al minimo le esposizioni ai raggi solari, specie nelle ore centrali della giornata

vestirsi con abiti leggeri chiari di cotone o in altre fibre naturali

fare docce tiepide

stare in luoghi ombreggiati

adottare un’alimentazione con acqua e cibi rinfrescanti come frutta e verdura di stagione, ricche di potassio, calcio e ferro, indispensabili per rinvigorire l’organismo e reintegrare acqua e sali minerali persi con l’eccessiva sudorazione.

