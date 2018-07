Caldo africano tra fine luglio e inizio agosto. Previste temperature fino a 38 gradi. Ma fino al weekend ancora qualche locale temporale

Temperature previste in ulteriore rialzo tra fine luglio e inizio agosto, al Centro Nord così come su tutta Italia. “Se fino ad ora l’Estate 2018, a parte per qualche giorno molto caldo al Sud, ci aveva risparmiato le intense e prolungate ondate di calore che avevano caratterizzato le ultime stagioni, nei prossimi giorni il caldo e l’afa si faranno sentire- spiega Daniele Berlusconi meteorologo di 3bmeteo.com,. Le temperature aumenteranno nel corso del weekend a partire dal Nord, in seguito all’espansione dell’anticiclone nord-africano a partire da Ovest. L’apice del caldo sarà probabilmente raggiunto nel corso della prossima settimana con valori fino a 36-38°C sulle pianur ma non si escludono punte localmente superiori. Aumenterà anche la sensazione di afa e di conseguenza il disagio nelle ore serali e notturne”.

Nel corso del weekend è previsto invece qualche fenomeno temporalesco. In particolare nel pomeriggio e nella serata di sabato, con particolare intensità sulle fasce alpine.

Quanto durerà il caldo?

“Le masse d’aria calda che ci interesseranno nel corso dei prossimi giorni non ci abbandoneranno tanto facilmente. L’ondata di calore, seppur probabilmente senza temperature record, potrà risultare abbastanza duratura.” – concludono da 3bmeteo.com. “Almeno fino ai primi giorni di Agosto avremo temperature superiori alla media su tutta Italia con le anomalie più elevate sulle regioni tirreniche e settentrionali”.