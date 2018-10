Caldo anomalo: oggi le temperature sfioreranno i 30 gradi. Ma non durerà più di un giorno. Già da domani il tempo cambierà e nel fine settimana arriveranno le piogge.

Ancora estate. ma solo per oggi. Come annunciato nei giorni scorsi, ve ne sarete sicuramente accorti questa mattina. Temperature gradevoli e un leggero venticello… caldo.

E’ proprio lui il responsabile dell’improvvisa variazione meteo che potrebbe portare, oggi, fino a 30 gradi al Nord. Milano e hinterland saranno le zone che avvertiranno di più il cambiamento. Ma in generale il caldo sarà avvertito nettamente in tutta la Lombardia, in Piemonte e in Emilia. Fino a toccare le zone del Veneto centro-occidentale e dell’entroterra di Ponente di Liguria.

Nel corso della mattinata le temperature saliranno vertiginosamente fino a 26/ 28 gradi. Per gli esperti ovviamente una situazione anomala, soprattutto perchè non durerà più di un giorno. Già da domani infatti l’aria tornerà ad essere più frizzante per poi lasciare spazio, venerdì, ad una forte perturbazione atlantica. Nel corso del weekend assisteremo probabilmente ad un rinforzo dei venti, che convoglieranno masse d’aria umide, soprattutto al Nord.

Pioggia quindi, che caratterizzerà tutto il fine settimana soprattutto sulle aree alpine e prealpine, la Liguria, l’Appennino settentrionale e l’alta Toscana.