Il caldo eccessivo può causare diversi problemi, ma con poche e semplici regole è possibile prevenirli ed evitarli.

Quando il caldo eccessivo si trasforma in un pericolo

Il caldo eccessivo diventa un pericolo se:

la temperatura esterna supera i 32-35 °C, l’alta umidità impedisce la regolare sudorazione, la temperatura in casa è superiore a quella esterna.

Le dieci regole d’oro

Le indicazioni sono valide per tutti, ma sono rivolte in particolare alle persone anziane, ai disabili e ai bambini, che per le loro condizioni fisiche, sono più esposti ai disturbi provocati dalle temperature eccessive.

Ecco le “10 regole d’oro per un’estate in salute“: