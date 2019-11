Cambio contatori dell’acqua potabile, gli addetti di BrianzAcque si presenteranno a casa dei cittadini di Ceriano e della Brianza.

Cambio contatori, al via la campagna “Conta su di noi”

E’ iniziata in questi giorni anche a Ceriano Laghetto l’attività di sostituzione dei contatori dell’acqua potabile. Si tratta della campagna “Conta su di noi” avviata di BrianzAcque con l’obiettivo di sostituire l’intero parco contatori dell’acqua potabile di tutti i 56 comuni della Brianza, per un totale di 160mila strumenti di misurazione. Il cambio dei contatori viene effettuato gratuitamente, senza oneri, né addebiti di costi per cittadini e imprese.

Ammodernamento di tutti gli strumenti

L’intervento riguarderà tutti i contatori attivi in paese: “Siamo impegnati in una maxi operazione che coinvolge direttamente i cittadini ai quali chiediamo disponibilità e collaborazione – spiega il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci – L’ammodernamento dell’intera dotazione di contatori, alcuni dei quali vecchi anche di 30-40 anni, non potrà che garantire misurazioni dei consumi d’acqua più precisi con vantaggi traducibili in termini di sicurezza e di affidabilità delle rilevazioni“. La rimozione e il rimpiazzo dei 160 mila apparecchi di misura, si è reso necessario per un obbligo normativo.

Otto anni di lavori

L’operazione è stata avviata agli inizi di settembre e durerà complessivamente per il bacino di BrianzAcque otto anni, con un investimento complessivo di 3,5 milioni per i primi due anni, ovvero per i primi due lotti di intervento, uno a Ovest e l’altro ad Est del territorio di riferimento. In questa prima fase saranno coinvolti 18 Comuni.

Strategia antitruffatori

I cittadini, comunque, devono stare attenti: l’avviso dell’arrivo degli operatori di BrianzAcque potrebbe offrire terreno fertile per noti truffatori, i finti addetti dell’acqua che cercano di entrare nelle case e, con una scusa, derubare i proprietari. Per questo sono state attivaste alcune contromisure a garanzia della sicurezza dei cittadini: i singoli utenti saranno contattati dalle imprese incaricate che, previo preavviso nelle zone di volta in volta interessate, procederanno alla sostituzione del vecchio apparecchio. Per informazioni e verifiche di qualunque tipo, si può contattare il Servizio Clienti di BrianzAcque al numero 800.005.191, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.30.

“Massima attenzione”

L’assessore all’Ambiente Antonio Magnani invita comunque tutti i cittadini a prestare la massima attenzione per evitare che ci siano dei malintenzionati che approfittino della situazione per presentarsi a domicilio senza alcun titolo, a differenza degli operatori autorizzati da Brianzacque: “In caso di dubbio potete chiedere all’operatore di fornirvi le generalità e il tesserino di riconoscimento per effettuare una verifica chiamando la Polizia locale o il numero unico 112“.

