Cambio gomme: da oggi, lunedì 15 aprile 2019 al 15 maggio bisogna togliere le invernali. Chi non ottempera all’obbligo rischia pesanti sanzioni.

Cambio gomme

L’inverno è ormai un ricordo e, sebbene la primavera sia iniziata con un otto volante climatico, tra giorni con temperature molto elevate e altri più freddi, è tempo di cambiare le gomme invernali per preparare l’auto all’arrivo dell’estate.

Il cambio gomme, alla fine di ogni stagione, non è solo una questione di prestazioni e comfort, ma un obbligo che prevede care sanzioni se non viene rispettato. Ma vediamo nel dettaglio cosa si deve fare ed entro quando. Dal 15 aprile, e fino al 15 maggio, c’è tempo per sostituire il set di pneumatici invernali con quelli adatti alla stagione calda. Chi ignora l’obbligo rischia una sanzione amministrativa che va da un minimo di 422 euro fino a un massimo di 1.682 euro e ritiro del libretto di circolazione.

