Camminata per la fibromialgia che ha come testimonial il duo comico Ficarra e Picone.

Camminata per la fibromialgia: di cosa si tratta

Da Palermo ad Agrigento per questa sindrome di cui si parla ancora troppo poco. E’ quella che vedrà protagonista, per il secondo anno, il parabiaghese Christian Vitali, che partirà il prossimo 7 aprile da Palermo, per arrivare ad Agrigento il 5 maggio, percorrendo la Magna via Francigena per un totale di circa 180 chilometri.

Il messaggio del duo comico

“Una manifestazione che è stata organizzata per sensibilizzare tutti verso una malattia importante: la fibromialgia – spiegano Ficarra e Picone in un video messaggio pubblicato dal Comune siciliano di Bagheria – Una sindrome a molti sconosciuta e trascurata dalle istituzioni. Ci sarà quindi questa marcia simbolica, che partirà da Palermo il 27 aprile e arriverà il 5 maggio a Agrigento per far sì che la fibromialgia da invisibile diventi visibile”.

Gli organizzatori

Dopo l’esperienza dell’anno scorso ora Vitali è pronto a partire per la seconda, che inizierà il 27 aprile ed è organizzata dall’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica nazionale e la sede di Bagheria, con l’Associazione amici dei Cammini Francigeni di Sicilia, la Scuola di specializzazione in medicina dello Sport dell’Università di Palermo, BCsicilia e l’Associazione Neava Onlus. Una sorpresa in più quest’anno anche per Vitali. Accanto a lui, durante le nove tappe del cammino, anche i malati fibromialgici, gli amici e i soci dell’Aisf.

