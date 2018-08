Rita Fallea diventa suora.

Suora a 29 anni: la scelta di Rita Fallea

Ha 29 anni e ha deciso di diventare suora, dedicando tutta la sua vita al Signore: lei è Rita Fallea, canegratese molto conosciuta. Prima gli studi in paese, poi il liceo Rebora di Rho, l’università e l’inizio del cammino per diventare una religiosa. Ora è suor Rita, Figlia di Maria Ausiliatrice.

Un cammino importante che lei stessa ci racconta in un’intervista esclusiva su Settegiorni in edicola, nel quale ha sentito forte l’abbraccio di tutta la comunità.

