Sabato 2 Novembre al Circolo Galileo Vercesi andrà in scena la quarta serata firmata SMAG, una calendario di concerti che ogni sabato sera porta sul palco canegratese la musica live.

Canegrate torna al 1969 con la quarta serata SMAG

Questo sabato toccherà a Walzer, musicista e artista a 360°, che per l’occasione si esibirà in un percorso molto personale a metà tra un concerto e un racconto, per rivivere Woodstock in tutti i suoi suoni e colori. Tra i suoi mille progetti musicali Walzerè il frontman di Waltz And The Cosmic Gees, una superband che propone alcuni tra i brani più belli suonati al festival di Woodstock; sul palco del Circolo Galileo sarà da solo, chitarra alla mano, pronto a farci vivere una serata magica tra ricordi e canzoni. Come sempre l’ingresso al Circolo Galileo Vercesi sarà gratuito.

