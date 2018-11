Matteo Mobrici, Federico Laidlaw, Fabio Brando e Gabriele Prina sono quattro giovani ragazzi con un’unica passione: la musica. Provenienti da diversi gruppi musicali amatoriali locali, si sono uniti in un unico corpo nel 2013. Cinque anni dopo sono sulla cresta dell’onda musicale italiana.

Canova, un 2019 di novità

I Canova hanno pubblicato da poco il nuovo singolo “Groupie”, prima anticipazione del loro prossimo album. Canzone non inedita dato che la band dell’altomilanese l’aveva già suonata durante alcuni concerti dello scorso tour. Al momento non è ancora stato reso noto né il titolo né la data di uscita del nuovo album. In programma però il nuovo tuor con prima tappa Milano il 20 marzo. Tante sorprese quindi in programma per il 2019.