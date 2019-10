Area lavori delimitata, dopo la Tre Valli partiranno i lavori per la rotonda in Varesina di via Curiel.

Cantiere per la rotonda aspettando la Fornace

Questo autunno sarà ricordato come la stagione delle rotonde a Tradate. Non solo quella di via Melzi, tra ritardi e lungaggini, e quella di via Crestani fra contestazioni e polemiche. Presto inizieranno i lavori per la rotonda di via Curiel, lungo la Varesina. Rotonda già esistente ma che, come richiesto dalla Provincia durante la Conferenza Regionale dei Servizi che ha concesso l’ampliamento commerciale per la Fornace richiesto dalla proprietà, la Nisiro Srl, deve essere adeguata al maggiore volume di traffico previsto sulla Varesina alla riapertura del centro.

Nuovo volto per la Fornace

Una volta terminati i lavori per la rotatoria, gli operai cominceranno i lavori sulla struttura dell’ex Fornace. Lavori che prevedono l’abbattimento di parte del plesso non ultimato e l’utilizzo di quelle volumetrie per la creazione di un nuovo edificio, sul lato di via Curiel. Ancora non noti i tempi necessari per la rotonda nè per la struttura.

Modifiche alla circolazione

Che succederà con l’inizio dei lavori? E soprattutto, quanto ne risentirà il traffico visti i lavori alla rotonda di via Melzi e in diverse strade cittadine, dalla via Galli chiusa per un’altra settimana e via Catalani? “La Varesina non sarà chiusa al traffico – rassicura l’assessore Alessandro Morbi – Va precisato che questi lavori non fanno capo al Comune ma alla proprietà. Comunque, abbiamo concordato di mantenere la circolazione a senso alternato per tutta la durata del cantiere. Inoltre, se si dovesse procedere alla chiusura totale della strada per eseguire alcuni lavori, questi saranno effettuati in orario notturno così da non avere ricadute sul traffico”.

