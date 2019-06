Anche oggi disagi e disservizi sulle linee ferroviarie.

Caos Trenord e problemi Ferrovie Nord

Anche oggi una giornata nera per i pendolari costretti a muoversi lungo le linee ferroviarie, e il Partito Democratico attacca la Regione: “E’ così che ci prepariamo alle Olimpiadi?”. “Negli ultimi due giorni si sono moltiplicati i casi di treni in forte ritardo – scrive il Gruppo PD Lombardia su Facebook – senza aria condizionata, con i finestrini sigillati. Dove sono i nuovi treni promessi da Toninelli, da Fontana e dall’assessore terzi? Queste sono condizioni insostenibili e indegne, è con questo servizio ferroviario che la Regione si prepara ad accogliere le Olimpiadi Milano-Cortina nel 2026?”.

“Regione non è moderna ed efficiente come provano a farci credere”

Con riferimento al caso specifico della linea di Saronno è intervenuto anche il consigliere regionale Samuele Astuti: “Ai disagi dei convogli di Trenord, spesso senza aria condizionata e senza la possibilità di aprire i finestrini, si aggiungono quelli della ferrovia, in questo caso di Ferrovie Nord. Il caso di ieri a Saronno è sintomatico di una Regione che non è moderna ed efficiente come la Lega, che la guida da sei anni, vuole far credere. Mi chiedo se l’assessore ai trasporti Claudia Terzi sia cosciente di quello che sta succedendo sui treni lombardi in questi giorni. Nel 2026 avremo le Olimpiadi, riusciremo per quella data ad avere treni degni per i pendolari e anche per i turisti?”.

