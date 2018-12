Capodanno da cani, ecco come tutelare gli animali

A San Silvestro tanti salutano il nuovo anno con botti e petardi. Lo fanno dimenticando che in molti animali, dall’udito ben più sensibile di quello umano, rumori forti e improvvisi provocano paura e panico.

Terrore e disagio

Il Capodanno da cani quindi significa spesso Capodanno di terrore e e disagio. “A ogni botto gli animali subiscono esattamente la stessa sensazione di chi si trova sotto le bombe. Per loro è come essere in guerra, restano traumatizzati per mesi” fanno sapere le associazioni animaliste che quindi lanciano un appello: “L’ideale sarebbe evitare del tutto i botti, come hanno ordinato diversi sindaci, ma se vi trovati in zone dove manca questa sensibilità, proteggete i vostri animali che soffrono tantissimo”.

Capodanno da cani

Per evitare ai nostri amici animali di passare una notte da incubo e ai padroni la perdita dei cuccioli ecco alcuni consigli

