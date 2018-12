Capodanno… in marcia per la pace a Corbetta. “La buona politica è al servizio della Pace” è il titolo della manifestazione, ormai tradizionale, in agenda il ° gennaio, su proposta di Acli del Magentino e Comitato pace.

Capodanno… in marcia

Alle 15.45 ritrovo in piazza Verdi con introduzione alla marcia. La prima tappa s’intitola “I vizi della politica”. Poi, alle 16, sul sagrato del Santuario della Madonna dei Miracoli, seconda tappa, dal titolo “Responsabilità e partecipazione”.

Tappa in Comune

Alle 16.20 nel Cortile del Palazzo Comunale focus su “Costruiamo la Casa Comunale” con rincaldo. Alle 16.40 nella Sala Grassi del Palazzo Comunale, “La buona politica è al servizio della pace” con testimonianza dei sindaci.

Messa della pace

Alle 17.20 sul Sagrato della Chiesa ddi S.Vittore ultima tappa: “Diamo luce a questa casa” cpn intervento del Parroco Don Giuseppe Galbusera. Alle 18 nella chiesa “S.Vittore” Santa Messa della pace.