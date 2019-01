Car pooling, il progetto finanziato dal Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell’Ambiente partirà in modo sperimentale a Saronno e al liceo Grassi.

Un progetto finanziato dal Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell’Ambiente a cui il Comune di Saronno, insieme a Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Cislago, Gerenzano, Origgio, Rovellasca, Rovello Porro, Saronno, Solaro, Turate e Uboldo ha iniziato a lavorare, con l’obiettivo di introdurre un nuovo modo per organizzare gli spostamenti da casa a scuola.

Il progetto CMS Ciclo Metropolitana Saronnese affronta il tema del miglioramento ambientale, attraverso

un programma di mobilità sostenibile condiviso e tra le diverse iniziative è previsto anche il car pooling per

le scuole superiori coinvolgendo gli studenti e le loro famiglie. Dopo alcuni mesi di analisi e di incontri

preparatori è stato scelto il liceo Grassi come istituto pilota, da cui partire.

Il car pooling per il liceo Grassi prevede la costituzione di equipaggi tra 2 o 3 famiglie che raggiungono un accordo per effettuare il percorso casa-scuola o casa-fermata del bus (o stazione ferroviaria) con un’unica auto per tutto l’anno scolastico. Gli equipaggi possono funzionare ‘a rotazione’, con una famiglia che fa l’andata e l’altra il ritorno, o ad autista fisso. L’organizzazione del car pooling segue un preciso e sicuro sistema di gestione e permette a tutti di risparmiare tempo e chilometri, ridurre le emissioni di gas inquinanti e risparmiare risorse.

