Carabinieri in Comune: annunciato alcune settimane fa, è iniziato questa settimana il servizio di Polizia di Prossimità.

Carabinieri in Comune ogni prima settimana del mese

Sono iniziati martedì mattina a Venegono Inferiore gli sportelli dei carabinieri della Tenenza di Tradate annunciati alcune settimane fa, e che offriranno ai cittadini uno strumento in più, e soprattutto informale, per incontrare e parlare con l’Arma.

Dove e quando

Da ora, quindi, i carabinieri saranno a disposizione dei cittadini ogni prima settimana del mese: il martedì dalle 10 alle 12 nel municipio di Venegono Inferiore, stesso orario il mercoledì in quello di Lonate Ceppino e il giovedì, sempre in quelle due ore, nel palazzo comunale di Tradate.

Fare squadra per la sicurezza

“a sicurezza – ha ribadito martedì mattina il sindaco di Venegono Inferiore Mattia Premazzi in occasione dell’apertura dello sportello venegonese – si fa coinvolgendo tutti i soggetti coinvolti: Comune, forze dell’ordine e cittadini. Speriamo che la presenza dei carabinieri in municipio possa essere un modo concreto non solo per aumentare il livello di sicurezza percepita dai venegonesi ma, soprattutto, per dare possibilità alle persone più fragili come gli anziani di potercisi rivolgere e segnalare, chiedere consigli su come difendersi dalle truffe o anche denunciare”. Oltre agli anziani, gli sportelli potranno aiutare nel contrasto di quei reati legati al Codice Rosso, come le violenze domestiche, che raramente vengono denunciati dalle vittime.

