Carabinieri per sempre, targhe e pergamene per i soci dell’Anc.

Carabinieri per sempre a Castano Primo

Si è svolta stamattina, domenica 16 dicembre 2018, la consegna delle targhe e delle pergamene dei soci dell’Associazione nazionale carabinieri di Castano Primo. Presenti anche i militari della stazione cittadina, il presidente dell’associazione castanese Paolo Vago, il vice Giuseppe Di Dio e il sindaco Giuseppe Pignatello.

Ecco chi sono i premiati

La targa per il cinquantesimo è stata consegnata a Guido Stangalini, Fausto Mainini, Renato Griffanti e Antonio Ferri.

Poi la consegna per i 40 anni da socio a Romano Martello e per coloro che hanno superato i 20 anni: Francesco Atzei, Filippo Lamalfa, Antonio Telarico, Pietro Bellotto e Pier Giorgio Montani.

Lo scambio degli auguri

La cerimonia è stata l’occasione, poi, di scambiare insieme ai tanti soci presenti i tradizionali auguri di Natale.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE