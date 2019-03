Carnevale a Legnano: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Carnevale a Legnano

Sarà in vigore da domani, mercoledì 7 marzo a venerdì 9 marzo 2019, l’ordinanza che introduce disposizioni per tutelare decoro, sicurezza e circolazione stradale nel periodo del carnevale. Dalle 20 fino alla chiusura dei locali, le attività di somministrazione e artigianali non potranno vendere per asporto alcolici in bottiglie di vetro o lattine. Previste, inoltre, misure a carico di privati per regolare il transito dei veicoli in via Maestri del Lavoro.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE