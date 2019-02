Carnevale a Saronno: due giorni di puro divertimento.

Carnevale a Saronno: ecco il programma

Venerdì 8 marzo dalle 15 alle 17.30 presso l’ex bocciodromo sarà riproposto il concorso mascherine. Le iscrizioni saranno aperte lo stesso giorno al mattino, dalle 10 alle 12, e nel pomeriggio, dalle 14 alle 15. Alle 16 ci sarà la consegna delle Chiavi della Città a Re Amaretto e Regina Granella. Durante la manifestazione, a cura del bar del bocciodromo, sarà offerto a tutti i bambini iscritti al concorso una bevanda e un dolcetto. La Pro Loco inoltre regalerà una medaglietta. L’Associazione Carabinieri in Congedo garantisce il servizio d’ordine per l’intera durata di venerdì presso l’ex bocciodromo. Al termine del concorso i vincitori riceveranno un premio offerto dalla Pro Loco. Sono previsti anche i truccabimbi a cura della Croce Rossa. I premi da consegnare ai bambini partecipanti al concorso sono a carico della Pro Loco. Sempre venerdì 8 marzo, a seguire, nella pista di pattinaggio, Saronno Servizi organizza il ‘Carnevale on Ice’.

Sabato 9 marzo ci sarà la sfilata dei carri. La sfilata, inizierà alle 15 e partendo dal parcheggio della scuola Pizzigoni,si sposerà in via Miola, in via Roma, in Piazza Libertà, in Corso Italia, in Via San Giuseppe, in via Monti per terminare in Piazza Caduti Saronnesi. Verranno premiati i carri più belli e alle 17.30 circa sul palco di piazza Caduti Saronnesi, Re Amaretto e Regina Granella riconsegnano le chiavi della Città al Sindaco.