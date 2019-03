Circa 1500 presenti alla sfilata di Carnevale di oggi, domenica 3 marzo, a Venegono Inferiore e Superiore.

Carnevale a Venegono, Sei carri e 1500 persone

Le due Venegono invase dai personaggi delle favole e dai mondi di fantasia che hanno fatto sognare grandi e piccini: da Peter Pan ad Aladdin, giornata piena di colori quella di oggi che ha visto sfilare per le strade circa 1500 persone dietro ai sei carri allestiti da Pro Loco, oratori, Agev, asilo Busti, asilo San Francesco d’Assisi e dalla fattoria Vallini. Maschere per tutti i gusti, oltre ai “classici” punk e supereroi, partiti da via Menotti che hanno riempito di coriandoli e stelle filanti la strada fino all’oratorio di Venegono Superiore.

Le foto della sfilata:

Il servizio su La Settimana di Saronno di venerdì 8 marzo.

