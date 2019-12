Cartoni Disney e film di Natale: ecco dove vederli. In famiglia e con gli amici: ecco i grandi classici da guardare durante le feste.

Cartoni Disney e film di Natale

E’ tempo di stare insieme, di godersi le feste e anche… mangiare. Ma cosa guardare in tv? Dopo il Grinch di ieri sera e Una poltrona per due, ci sono ancora tanti classici. Oggi, 25 dicembre, su Rai 1 va in onda dalle 21.20, La Bella e la Bestia con Emma Watson. Segue La Bella e la Bestia 2 – Un magico Natale. Su Italia 1, alle 19.30 del 25 dicembre andrà invece in onda Elf.

Santo Stefano

Domani, per Santo Stefano, sempre su Rai 1, c’è Cenerentola in prima serata mentre su Rai 2 troviamo Ratatouille.

