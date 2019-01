È prevista per sabato 19 gennaio 2019, alle 11.00, l’inaugurazione della Casa delle associazioni, un nuovo edificio che punta a diventare un ulteriore luogo di incontro e riferimento per la nostra città.

Casa delle associazioni, sabato 19 l’inaugurazione

Sorto sulle ceneri della vecchia sede della biblioteca di viale dei Platani (per cui l’Amministrazione avevo scelto di non procedere alla ristrutturazione, a causa dei numerosi e onerosi interventi necessari per adeguarla alle nuove esigenze e alle attuali norme edilizie), il nuovo edificio è costruito con criteri moderni e tecnologie avanzate, energeticamente efficiente e con spazi ampi e accessibili a tutti.

Il commento del Sindaco

“La nostra città ha la fortuna di avere un grande associazionismo culturale, sociale e sportivo. Sono tante le persone che investono il loro tempo e si mettono al servizio della comunità, con entusiasmo, perseveranza, costanza. Abbiamo ritenuto opportuno accogliere la richiesta di nuovi spazi per le varie attività e, sfruttando nel 2015 la temporanea possibilità di accedere a fondi altrimenti vincolati, abbiamo dato avvio a questo progetto” – ha dichiarato il Sindaco Michela Palestra. “La gestione, a seguito di procedura pubblica, è stata affidata a Uniter, una presenza solida del nostro territorio, che ringrazio fin d’ora per aver accettato questa grande sfida con coraggio. Auguro a tutti di poter vivere pienamente questo nuovo polo che metterà in rete tutte le associazioni aresine”.

Le parole del presidente Uniter