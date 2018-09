Casa di riposo Villa Arcadia a Bareggio: questa mattina, sabato 29 settembre, c’è stata la visita del sindaco e dei consiglieri regionali.

Casa di riposo: “Un’eccellenza del territorio”

Nella mattinata di sabato 29 settembre, il presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, Emanuele Monti, ha visitato, insieme al consigliere regionale del territorio, Silvia Scurati, la Rsa locale, “Villa Arcadia” gestita dalla Cooperativa sociale Anziani 93. “Ringrazio tutti per l’invito – commenta il presidente Monti – e posso dire che è sempre positivo visitare eccellenze del territorio lombardo, che offrono servizi ampi spazi immersi nel verde, con luoghi di socializzazione comuni ma anche all’avanguardia, attraverso l’impiego di tecnologie per consentire, per esempio, a chi è colpito da gravi malattie degenerative di poter comunicare attraverso il movimento delle palpebre”.

Le parole di Scurati

“E’ impegno di tutti – commenta il consigliere regionale Scurati – mettere in campo iniziative e tavoli di confronto per incrementare l’assistenza e il sostegno alle famiglie e quindi agli anziani e ai disabili, superando, attraverso il contributo di tutti, le varie criticità che emergono dagli incontri con i malati e con chi opera nel settore”. Presente alla visita presso la RSA anche il sindaco di Bareggio, Linda Colombo.