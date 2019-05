Le Case per fare insieme sono i nuovi spazi di incontro dedicati alle famiglie nati nell’ambito di Texère, uno dei progetti della terza edizione del bando “Welfare di comunità” di Fondazione Cariplo, che ha l’obiettivo di favorire la ritessitura di legami familiari e sociali, nel Distretto 6, Pieve Emanuele e nel Distretto 7, Rozzano, della Città Metropolitana di Milano.

Case per fare insieme: i nuovi spazi di incontro per le famiglie

Ad oggi, le Case per fare insieme sono quattro, Rozzano, Pieve Emanuele, Locate di Triulzi e Opera, e sono diverse fra loro per il contesto in cui nascono e crescono. Tutte e quattro sono luoghi del welfare, aperti, da vivere, dove coabitano generazioni diverse che si alimentano e si rigenerano.

Il ruolo delle Case per fare insieme all’interno dei territori è quello di facilitatore sociale. Grazie alle attività nelle Case, attività nelle scuole ed eventi territoriali, le Case mettono in connessione diverse persone (genitori, nonni, bambini, ragazzi, insegnanti, cittadini e amministratori) per provare ad attivarle, renderle consapevoli e disponibili a lavorare per la comunità. E per sostenere le attività delle Case si sperimentano nuovi percorsi di raccolta fondi e di ricerca di partners; per esempio, grazie a una collaborazione con Leroy Merlin, che ha donato i materiali, è stato possibile ristrutturare parte della Casa di Rozzano.

Il principale obiettivo di tutte le Case è quello di essere dei punti di riferimento per il quartiere, luoghi dove fare emergere bisogni e desideri della comunità e di coinvolgere sempre più persone nella progettazione delle risposte. Per fare questo ogni casa ha messo in campo strumenti per coinvolgere sempre più cittadini.

La Casa per Fare Insieme di Rozzano

A Rozzano lo strumento è l’arte partecipata. Quando è nata la Casa per Fare Insieme di Rozzano, l’idea era quella di creare un luogo accogliente, in grado di portare bellezza e capace di dialogare con un quartiere.