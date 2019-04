Cassinetta, fiaccolata per i cento anni dell’oratorio

Cassinetta, una fiaccolata di 120 chilometri da Montisola al borgo per celebrare i cento anni dell’oratorio nel segno di don Giuseppe Ravazzi.

Una fiaccolata di 120 chilometri da Montisola a Cassinetta di Lugagnano per celebrare il traguardo dei cento anni dell’oratorio San Carlo. Sarà una particolare giornata di festa quella del 25 aprile per la comunità cassinettese: alle 12.15 è atteso infatti l’arrivo dei corridori partiti il giorno prima da Montisola e passati per Treviglio, ripercorrendo i luoghi più significativi della vita di don Giuseppe Ravazzi, fondatore un secolo fa dell’oratorio San Carlo. L’arrivo della fiaccola sarà accolto dalla musica del Corpo musicale, quindi ci sarà l’accensione del braciere con un momento di preghiera. A seguire, aperitivo organizzato ed offerto dalla Pro loco di Cassinetta.

Già dalle 12 sarà possibile pranzare in oratorio (prenotazioni: 339-33.46.073 e 348-972.28.97). Le celebrazioni si intrecciano con quelle per i 74 anni della Liberazione promosse dall'Amministrazione comunale: il ritrovo è alle 11 in piazza 25 Aprile per il corteo assieme alla banda, deposizione della corona al monumento dei Caduti e ritorno in piazza per attendere l'arrivo della fiaccolata.