Castano, una nuova iniziativa del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Ecco di cosa si tratta.

Castano: il regalo dei “baby” consiglieri

I giovani consiglieri del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, ormai quasi in dirittura d’arrivo per la fine prossima del loro mandato, hanno voluto regalare ai loro coetanei un corso di sensibilizzazione civica e democratica, per dare ad altri ragazzi la possibilità di confrontarsi e di discutere su grandi tematiche quali la libertà, l’uguaglianza, la diversità, la pace, i conflitti, i diritti della Convenzione Internazionale dell’Infanzia. Questo per renderli consapevoli dei loro diritti e per avvicinarli alla realtà del CCRR in previsione di un cambio di testimone.

Tre lezioni per i loro coetanei

I piccoliconsiglieri hanno fatto quindi una richiesta all’Amministrazione “dei grandi”, che vista la bontà delle intenzioni, in collaborazione con “Ambiente acqua”, ha abbracciato la richiesta e organizzato tre lezioni di carattere laboratoriale. Le lezioni, totalmente gratuite, dedicate ai ragazzi della scuola media inferiore di Castano, si terranno presso il Museo Civico, a partire da giovedì 19 dicembre 2019. Altre lezioni previste per il 16 e il 30 gennaio 2020. Le iscrizioni si ricevono all’Ufficio cultura del municipio. I posti disponibili sono 25.

