L’Associazione Islamica Castanese incontra i cittadini e lo fa con un gazebo in piazza Mazzini dalle 10 alle 14 di oggi, sabato 6 aprile 2019.

L’associazione islamica chiede un luogo per pregare

“Siamo contro il terrorismo, vogliamo la pace”, “Salviamo il mondo tutti insieme, il terrorismo non ha religione”, queste le frasi sugli striscioni del gazebo dell’associazione, a cui ha partecipato anche qualche membro dell’associazione Madni. “Quello che noi chiediamo – ci spiega il presidente Rizwan Naeem – è solo un luogo dove possiamo pregare. Siamo brave persone, i Castanesi ci conoscono, sanno chi siamo anche perché abitiamo da anni in città. Siamo tutti contro gli estremismi e il terrorismo e insieme lo condanniamo. Vogliamo solo aprirci ai Castanesi, parlare e confrontarci con loro. Per questo abbiamo deciso di fare un gazebo in piazza una volta al mese. Così coloro che vorranno potranno venire a parlare con noi”.

