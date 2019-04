Castano Primo, taglio del nastro per il Parco della Musica e della Favola in Villa Rusconi. E’ l’evento andato in scena nel pomeriggio di ieri, domenica 28 aprile 2019.

Castano Primo e un nuovo parco

E’ stato inaugurato ieri pomeriggio, domenica 28 aprile 2019, il Parco della Musica e della Favola in Villa Rusconi.

Dopo il taglio del nastro, sono stati presentati i giochi tematici e si sono svolte attività per i più piccoli organizzati da GenitoriAmo. Ma anche la cerimonia “Bosco della Vita” per i nati nel 2018 a cura della Pro loco e figuranti in costume d’epoca con la collaborazione di Sfumature Castanesi e altre associazioni. Presenti nel parco apparecchiature per la musica e un trenino di legno per i più piccoli.

Le parole del sindaco

Soddisfatto per la buona riuscita dell’evento il primo cittadino Giuseppe Pignatiello: “Abbiamo inaugurato il Parco della Musica e della Favola, un simbolo importante oltre che un nuovo luogo di ritrovo per i bambini e le famiglie.

È stato emozionante prendere parte alla nascita di un piccolo mondo pieno di aspettative e bellezza, dove coltivare momenti di gioia nella nostra Castano. La soddisfazione e l’orgoglio di vedere così tanti Castanesi è la “ricompensa” migliore che si possa desiderare, grazie di cuore! Ringrazio immensamente tutti quelli che hanno lavorato con passione per aiutarci a realizzare anche questo bellissimo progetto. Ed ora, carissimi, questo luogo è per voi: sono sicuro che lo riempirete di ciò che manca, ovvero la Felicità”.

