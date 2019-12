Castano Primo, la Polizia locale cittadina ha ricevuto una nota di compiacimento nientemeno che dal Commissariato di Busto Arsizio.

Castano Primo: l’apprezzamento dal Commissariato

Il sindaco Giuseppe Pignatiello ha ricevuto in questi giorni una nota di compiacimento nei confronti dell’operato del Comando di Polizia locale di piazza Mazzini, da parte del Commissaraito di Busto Arsizio. In particolare il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Franco Novati, ha espresso apprezzamento per l’operato degli agenti di Castano Primo, in riferimento ad una recente attività di Polizia Giudiziaria che portava all’arresto di un uomo ed al sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

“Una collaborazione proficua”

Soddisfatto e orgoglioso il primo cittadino, che spiega: “Nella nota di apprezzamento si evidenzia come gli operatori, e tra questi l’Istruttore, hanno mostrato professionalità, capacità operative e ottima conoscenza degli atti di polizia giudiziaria. La collaborazione tra le due istituzioni ha permesso nel tempo di raggiungere pregievoli risultati operativi. Uno splendido esempio di sinergia tra le Forze dell’Ordine che dimostra come il presidio del territorio di Castano Primo abbia raggiunto risultati eccellenti. Complimenti vivissimi a tutti i nostri agenti”.

