Castello InLove a Novara: tutte le tendente per il wedding 2020

matrimonio per l’anno 2020. L’evento ‘Castello InLove’ è nato principalmente per diventare uno scrigno di novità, idee e creatività e per dare la possibilità ai promessi sposi, di trovare ispirazioni e contatti, in un ambiente accogliente dove si respira l’aria della cultura ed echeggiano racconti e leggende del passato. Le sale del Castello Sforzesco, con le sue antiche mura medievali e romane, saranno allestite per celebrare la magia dell’amore, l’arte, la creatività e la ricercatezza dei dettagli, in un ambiente raffinato, rispondendo alle tendenze pensate per la stagione 2020: una due giorni in cui i futuri sposi entreranno in uno spazio magico per conoscere professionisti e realtà creative del mondo wedding. Oltre 40 aziende del settore presenti a Castello InLove hanno elaborato una proposta di servizi ad hoc per stupire i visitatori: Atelier, location per eventi e matrimoni, catering e food truck per eventi, flower e graphic designer, make up artist, wedding planner, photo e video maker, agenzie di viaggio, entertainment e aziende automotive. A dare il benvenuto nella romantica cornice di Castello InLove, le magiche atmosfere date dallo stile New Romantic Forest, la shopping bag di Castello InLove e un cocktail di benvenuto per tutti i visitatori presenti. Il bosco romantico sarà il tema che contraddistinguerà questa edizione, di grande tendenza per il prossimo anno, questo mood rappresenta l’idea di un matrimonio naturale, ma con le note fiabesche di una foresta incantata, e verrà riproposto da ciascun espositore, che con estro e creatività ha accettato di proporre in chiave fiabesca i propri servizi, seguendo questa linea stilistica, trend per il settore wedding 2020. L’obiettivo è quello di accompagnare i futuri sposi in un percorso stimolante e ricco d’ispirazione, per creare il matrimonio da sempre desiderato.

Il programma

Sabato e domenica alle ore 17.00 esibizione Quartetto d’Archi e a seguire Coro Gospel.

L’evento è Patrocinato dal Comune di Novara, organizzato da Nova Eventi e MelaG Eventi, con la collaborazione di

Fondazione Castello, Radio Onda Novara e Onda Novara Tv.

Date e orari

Sabato 26 ottobre 10.00 – 20.00

Domenica 27 ottobre 10.00 – 20.00

Area Food & Drink sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 22.00

Per info

Biglietto di ingresso € 4,00 – Registrandosi Online sarà possibile avere una riduzione sull’ingresso

www.castelloinlove.it

segreteria@castelloinlove.it