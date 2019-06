Cattaneo suona la carica per lo shopping sotto le stelle e rilancia lo slogan di Confcommercio “We love shopping sotto casa”. Appuntamento giovedì sera per la serata di negozi aperti e appuntamenti di svago.

“L’estate è arrivata e la città’ di Magenta si appresta a vivere una stagione ricca e allegra, con il giugno magentino all’insegna degli eventi in tutta la città. Tra questi è ormai tradizione Negozi Sotto le Stelle, l’iniziativa di Confcommercio patrocinata dal Comune di Magenta, giunta quest’anno alla sua 15esima edizione – spiega -. .Anche quest’anno è stato boom di presenze per il primo giovedì 13 Giugno, che ha catalizzato per le strade e la piazza parecchi magentini e cittadini dei paesi limitrofi , desiderosi di vivere la città fino a tardi con le vetrine dei negozi accese fino alle 24 , tra spettacoli e iniziative di ogni genere. “I negozianti ci informano che gli acquisti, ogni giovedì, saranno agevolati grazie a sconti e offerte speciali”.

Le proposte

“Ci accompagna inoltre la cornice di una città in festa, nel pieno spirito di “We Love Shopping Sottocasa”, l’idea centrale di Confcommercio e dell’Amministrazione per sostenere i negozi di vicinato. Inoltre, visto l’approssimarsi dell’avvio dei saldi estivi, previsti a partire dal 6 luglio tantissime saranno le occasioni per i buoni acquisti di cui potranno usufruire i cittadini consumatori”, prosegue. Ad animare le vie ci saranno eventi musicali , laboratori bimbi con balli e canti, laboratori sensoriali , Pole Dance con Dj e spettacoli di show cooking, oltre un nuovo e rinnovato mercatino. La Notte Rosso Magenta si svolgerà sabato 6 luglio, dalle 18 all’ 1 di notte.