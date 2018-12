Causa da 500mila euro contro il Comune di Corbetta: ad annunciare la tegola è il sindaco Marco Ballarini, che con un video pubblico parla di una mega causa da parte di un ex dipendente.

Causa da 500mila euro

Secondo le prime informazioni, si tratta di un ex dipendente del Comune, che avrebbe deciso di far valere le proprie ragioni. Il sindaco parla di “un’altra pesante eredità delle precedenti Amministrazioni”, assicurando che “combatteremo per evitare il peggio. 500mila euro sono tanti e rischiano di inficiare il alvoro svolto ora. un’altra omba da disinnescare”.

I commenti

“Un problema, non gestito da 18 anni, ha ora prodotto una causa da oltre 500 mila euro contro il nostro Comune”, commenta il gruppo di maggioranza, Viviamo Corbetta.