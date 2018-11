Cavalli sorpresi da una nevicata, soccorsi in elicottero.

Ieri, mercoledì 14 novembre, gli specialisti del reparto volo Lombardia, sono intervenuti in Valmasino per un soccorso di animali, salvando otto cavalli. A seguito di una nevicata improvvisa, avvenuta nei giorni scorsi, tredici cavalli sono rimasti bloccati su di un alpeggio. Nella giornata di ieri, grazie al miglioramento delle condizioni meteo, gli aerosoccorritori sono intervenuti con il “Drago 82” e hanno imbracato i cavalli trasportandoli sino a valle. L’operazione di salvataggio ha messo in salvo otto cavalli, quattro recuperati con l’aeromobile dei vigili del fuoco e quattro con un velivolo di un azienda privata.

